Armutlu salata tarifi

Hazırlanışı:

1 armut

5 yaprak göbek marul

2-3 yaprak beyaz lahana

5-6 dal fesleğen

4-5 dal nane

Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Sosu için

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı lime suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Ermudu yıkayın. Kabuklarını soymadan iri doğrayın. Göbek marul, lahana, yeşillikleri ince doğrayın. Doğradığınız tüm malzemeyi geniş bir kaseye alıp iyice harmanlayın. Kırılmış ceviz ve kuru üzümü ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli tüm malzemeyi küçük bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

