Armutlu salata tarifi
Hazırlanışı:
1 armut
5 yaprak göbek marul
2-3 yaprak beyaz lahana
5-6 dal fesleğen
4-5 dal nane
Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Sosu için
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı lime suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 diş ezilmiş sarımsak
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Ermudu yıkayın. Kabuklarını soymadan iri doğrayın. Göbek marul, lahana, yeşillikleri ince doğrayın. Doğradığınız tüm malzemeyi geniş bir kaseye alıp iyice harmanlayın. Kırılmış ceviz ve kuru üzümü ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli tüm malzemeyi küçük bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.