Armutlu ve turplu somon balığı tarifi

Malzemeler:

2 dal kereviz sapı

1 dal pırasa

1 limon

2 havuç

1 demet maydanoz

4 dal taze kekik

3 dal taze tarhun

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Tuz

3 kg Karadeniz somonu

40 g turp

150 ml krema

6 armut

40 g tereyağı

Üzeri için

Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Kereviz sapı, iri doğradığınız pırasa, kabuğunu soyduğunuz ve dilimlediğiniz limon, iri doğradığınız havuç, yarım demet maydanoz, kekik, tarhun, tane karabiber ve tuzu geniş bir tencereye alın. Üzerine 1.5 litre kadar su ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp kapağı kapalı olarak yarım saat daha pişirin. Somon balığını da tencereye ekleyin ve 45 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Balıklar soğuduktan sonra sudan çıkartıp derisi ayırın ve bir servis tabağına alın. Turbun kabuklarını soyup rendenin ince tarafı ile rendeleyip geniş bir kaseye alın. Üzerine kremayı ilave edip karıştırın. Armutları yıkayıp alacalı soyun. Çekirdeklerini çıkartıp 6 yarım ay elde edecek şekilde dilimleyin ve geniş bir tavada tereyağında 4-5 dakika soteleyin. Balığın üzerini iri doğradığınız Frenk soğanı ile süsleyin. Yanında sote armut ve kremalı turp ile sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

