Asma yaprağı pidesi tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı ekşi köy yoğurdu

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

½ demet taze nane

1 demet taze soğan

2 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı zeytinyağı

10 asma yaprağı



Hazırlanışı:

Yoğurdu su ve tuzla çırparak ayran hazırlayın. İnce kıydığınız nane, taze soğan ve mısır ununu ekleyip karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı yağlayın. Tabanına kenarlarından sarkacak şekilde bir sıra asma yaprağı dizin. Üzerine 2 cm kalınlığında olacak şekilde mısır unlu karışımdan dökün ve kenarlardan sarkan yaprakları üzerine kapatın. Her iki tarafı da kızaracak şekilde çevirerek kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



