Ayvalı somon tarifi
Malzemeler:
2 parça somon
1 ayva
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı kuru üzüm
6 pazı yaprağı
Tuz
Kreması için
100 ml krem peynir
Yarım paket krema
Yarım çay bardağı süt
Hazırlanışı:
Ayvanın kabuklarını soyup küp şeklinde dilimleyin. Tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Ayvaları ilave edip 2 dakika soteleyin. Bol suyla yıkayıp süzdürdüğünüz pazı yapraklarını iri doğrayıp ayvaya ilave edin. Somon dilimlerini tavaya alın. Somonların her iki tarafını da pişirin. Tuz ile tatlandırıp, kuru üzümleri ilave edin. Kreması için krem peyniri krema ve süt ile birlikte tavaya ilave edin. Birkaç dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuklarını serperek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.