Ayvalı somon tarifi

Malzemeler:

2 parça somon

1 ayva

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı kuru üzüm

6 pazı yaprağı

Tuz

Kreması için

100 ml krem peynir

Yarım paket krema

Yarım çay bardağı süt



Hazırlanışı:

Ayvanın kabuklarını soyup küp şeklinde dilimleyin. Tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Ayvaları ilave edip 2 dakika soteleyin. Bol suyla yıkayıp süzdürdüğünüz pazı yapraklarını iri doğrayıp ayvaya ilave edin. Somon dilimlerini tavaya alın. Somonların her iki tarafını da pişirin. Tuz ile tatlandırıp, kuru üzümleri ilave edin. Kreması için krem peyniri krema ve süt ile birlikte tavaya ilave edin. Birkaç dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş portakal kabuklarını serperek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

