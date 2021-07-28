Bademli taze börülce yapmaya ne dersiniz?

Elele arşivinde şeflerden, diyetisyenlerden, yemek yazarlarından lezzetli ve sağlıklı reçeteler yer alıyor. Bu tarifler arasında bademli taze börülce de var. Peki, bademli taze börülce tarifi nasıl yapılır? İşte Arda Türkmen'in bademli taze börülce reçetesi:

Pişirme Süresi: 30 dakika

Malzemeler:

500 gr taze börülce

1 orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 domates

1 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 avuç çiğ badem



Hazırlanışı:





Tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip hafif çevirin.

Börülceleri ilave edin ve onları da bir tur tencerede çevirin. Bademleri, tuz ve karabiberi ilave edin.

Soyulmuş, doğranmış domatesleri küp şeklinde doğrayın. Yarısını börülcelere ilave edip, şekeri, doğranmış sarımsağı ve suyu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatarak

30 dakika kadar pişirin.

Yemeği ocaktan almaya yakın domateslerin diğer yarısını da tencereye ekleyin.

Börülceyi, kapağını kapatarak dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.



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