Hafif, besleyici ve keyifle yiyeceğiniz bir tarif.

Malzemeler:

500 gr taze fasulye

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 çay bardağı soyulmuş badem

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Fasulyelerin uç kısımlarını ve kılçıklarını temizleyin. Bir tencerede su kaynatıp içine sirke ekleyin. Fasulyeleri içine atıp yumuşayıncaya kadar haşlayın. Fasulyeleri süzüp hemen buzlu suya aktarın ve soğuyuncaya kadar bekletin. Bademleri tereyağında rengi hafif koyulaşıncaya kadar kavurun. Hardal, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırın. Fasulye ve bademleri ekleyip harmanlayın. Servis tabağına aktararak servis yapın.