Bahar makarnası tarifi
Malzemeler:
1 paket penne makarna
Sosu için:
200 ml krema
Yarım çay kaşığı muskat rendesi
1 çay bardağı hazır pesto sos
1.5 su bardağı ayıklanmış taze bezelye
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
3-4 dal taze nane
7-8 dal taze fesleğen
1 limonun suyu
Üzeri için:
Labne peyniri
Feleğen
Hazırlanışı:
Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için kremayı bir sos tenceresine alın. Muskat rendesini ilave edip ısıtın. Pesto sosu ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Taze bezelyeyi tuzlu suda haşlayın. Ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. Haşladığınız bezelye, ince kıydığınız yeşillikler ve limon suyunu ilave edip 4-5 dakika daha soteleyip ocaktan alın. Pesto soslu kremayı bezelyelerin üzerine ekleyip karıştırın. Sosu makarnanın üzerine gezdirip karıştırın. Üzerini labne peyniri ve feleğen ile süsleyerek servis yapın.