Bahar soslu kuşkonmaz tarifi

Malzemeler:

300 g kuşkonmaz

4 arpacık soğan

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

3-5 dal Frenk maydanozu

1 yemek kaşığı kapari

2 küçük boy enginar

1 kornişon turşu

3 yumurta

1 tatlı kaşığı kadar sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 kaşık hardal

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Geniş bir tencerede kuşkonmazları yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzüp kenara ayırın. Rendelediğiniz arpacık soğan, ince kıydığınz maydanoz, kapari, küp doğradığınız enginarlar ve kornişon turşuyu geniş bir kasede karıştırın. Yumurtalardan ikisini haşlayarak sarılarını küçük bir kaseye ayırın. Çiğ yumurtanın sarısını haşlanmış yumurta sarılarına ilave ederek karıştırdıktan sonra sirke, zeytinyağı, limon suyu, hardal ve baharatları ekleyip çırpın. karışımı sebzelere ilave ederek tüm malzemeler özdeşleşene kadar karıştırmaya devam edin. Haşladığınız kuşkonmazları servis tabağına alın. Üzerine sebzeli harçtan ilave edip sos gezdirin. Soğuk servis yapın.