Baharat soslu ızgara sebze

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- kişilik -

Malzemeler

1 patlıcan

1 kabak

2 kırmızıbiber

2 kırmızı soğan

2 dolmalık sarı biber

Sos için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1-2 dal ince kıyılmış taze biberiye

1-2 dal ince kıyılmış taze kekik

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Patlıcanı alacalı soyun. Kabağın kabuğunu kazıyın. Patlıcanı ve kabağı uzunlamasına dilimlere ayırın. Soğanların kabuklarını soyduktan sonra yarıya bölün. Biberleri de uzunlamasına dört veya beşe bölün. Sos için gerekli malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Sebzeleri ilave edip karıştırın. 30- 45 dakika bekletin. Izgarayı ısıtın. Sebzeleri kızartın ve sıcak servis yapın.







