Baharatlı tavuk kanatları

Malzemeler:

10 tavuk kanat eti

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

Bir tutam köri

3 yumurta beyazı

Ballı tane hardallı sos için

5 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı taneli hardal

1 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı:

Tavuk kanat etlerinin üzerine kemiğe kadar 2-3 çizik atın. Un, sarımsak tozu, tuz ve baharatları yayvan bir kapta karıştırın. Yumurta beyazlarını bir kasede köpük köpük olana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Tavuk kanatlarını önce unlu baharatlı karışıma sonra yumurta beyazlarına bulayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Kızarmış tavuk kanatlarını yanında sosla beraber servis yapın.