Bakliyat türlüsü tarifi
Malzemeler:
1/2 su bardağı nohut (haşlanmış)
1/2 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
1/2 su bardağı börülce (haşlanmış)
1/2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)
1 adet soğan
2 adet domates
2 diş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Sıcak su
Tuz
Karabiber
Kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelenmiş domates, sarımsak ve salçaları ekleyerek birkaç dakika yüksek ateşte pişirin. Haşlanmış mercimek, börülce, nohut ve fasulyeleri ekleyip 2 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 25-30 dakika pişirip servis tabağına alın. Maydanoz ile süsleyerek sıcak ya da ılık servis yapın.