Bakliyat türlüsü tarifi

Malzemeler:

1/2 su bardağı nohut (haşlanmış)

1/2 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

1/2 su bardağı börülce (haşlanmış)

1/2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

1 adet soğan

2 adet domates

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Sıcak su

Tuz

Karabiber

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelenmiş domates, sarımsak ve salçaları ekleyerek birkaç dakika yüksek ateşte pişirin. Haşlanmış mercimek, börülce, nohut ve fasulyeleri ekleyip 2 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 25-30 dakika pişirip servis tabağına alın. Maydanoz ile süsleyerek sıcak ya da ılık servis yapın.