Bal kabağı çorbası

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4 kişilik 50 dakika

Malzemeler

• 2 su bardağı su

• 2 çorba kaşığı sebze toz bulyon

• 1 kg bal kabağı, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş

• 1 çay kaşığı muskat

• 50 gr tereyağı

• 1/4 su bardağı un

• 1 su bardağı krema

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Toz bulyon, muskat ve kabakları ekleyin. Kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirin. Başka bir tencerede tereyağı eritin ve devamlı karıştırarak unu ve kremayı tereyağına dahil edin. Muhallebi kıvamına gelince baharatlarını ekleyin ve kenara alın. Kabaklar yumuşayınca mikserden geçirin. Unlu karışımı da çorbanıza ekleyerek sıcak olarak servis edin.