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Bal kabağı çorbası

 4 kişilik   50 dakika
Malzemeler
•    2 su bardağı su
•    2 çorba kaşığı sebze toz bulyon
•    1 kg bal kabağı, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş
•    1 çay kaşığı muskat
•    50 gr tereyağı
•    1/4 su bardağı un
•    1 su bardağı krema
•    Tuz, karabiber

Hazırlanışı
Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Toz bulyon, muskat ve kabakları ekleyin. Kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirin. Başka bir tencerede tereyağı eritin ve devamlı karıştırarak unu ve kremayı tereyağına dahil edin. Muhallebi kıvamına gelince baharatlarını ekleyin ve kenara alın. Kabaklar yumuşayınca mikserden geçirin. Unlu karışımı da çorbanıza ekleyerek sıcak olarak servis edin.

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