Bal kabağı çorbası tarifi

Malzemeler:

1 kg bal kabağı

1 adet kırmızı soğan

2 adet havuç

100 ml krema

5 dal adaçayı

Zeytinyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Bal kabaklarına, önceden ısıttığınız fırında 40 dakika ön pişirme işlemi uygulayın. Adaçaylarını iki yemek kaşığı zeytinyağına koyun ve bekletin ardından ise bu karışımı kavurun. İyice ısınınca adaçayını alabilirsiniz. Soğan ve havuçları ayrı bir yerde kavurun. Bal kabaklarını da bu karışıma ekledikten sonra kavurmaya devam edin. 1.5 litre sıcak suyu da ekledikten sonra blender’dan geçirin. Krema, tuz ve karabiber ekleyerek servis yapabilirsiniz.