Bal kabağı çorbası tarifi

Malzemeler

• 500 gr balkabağı

• 1 adet beyaz soğan

• 1 adet Meksika biberi

• 1 yemek kaşığı taze zencefil

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 200 ml Hindistan cevizi sütü

• 100 ml krema

• Üzerini dolduracak kadar su

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Bal kabaklarını, soğanı, Meksika biberini ve zencefili küp küp doğrayın. Zeytinyağında hepsini kabakların dışı yumuşayana kadar kavurun. Üzerine kaplayacak kadar su ekleyin ve kabaklar iyice yumuşayana kadar pişirin. İçine tuz ve karabiber ekleyin. Krema ve Hindistan cevizi sütünü de ekledikten sonra robottan geçirin. Ardından üzerine lime veya limon sıkıp servis edebilirsiniz.