Bal kabaklı humus tarifi

Malzemeler:

250 gr bal kabağı püresi

200 gr haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 adet sarımsak

2 yemek kaşığı taze kişniş

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Hazırlamış olduğunuz bal kabağı püresini, haşlanmış nohutu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı limon suyu, kimyon, sarımsak ve zeytinyağını çukur bir kaba koyup, karıştırın. Ardından homojen bir karışım olması için bütün malzemeleri rondonun haznesine koyun ve karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra taze kişniş ile servis edebilirsiniz.