Bal kabaklı salata tarifi

Malzemeler:

500 gr bal kabağı

Zeytinyağı

1 bardak haşlanmış kinoa

1 limonun suyu

1 bardak roka

1/4 bardak kişniş

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Bal kabağını 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ardından küp küp doğrayın. Farklı bir kabın içine önceden haşladığınız kinoa, elinizle kopararak böldüğünüz roka, küp küp kesilen bal kabağı ve kişnişi birleştirip, karıştırın. Zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ile hazırladığınız sosla harmanlayarak servis tabağına alabilirsiniz.