Balık kebabı
Balık kebabı tarifi
2 kişilik
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Malzemeler
600 g levrek
200 g ekmek
4 dal yeşil soğan
Yarım demet maydanoz
100 g kaşar peyniri
20 g kimyon
Hazırlanışı
Levrekleri kıyma kıvamına gelinceye kadar ince kıyın. Soğan ve maydanozları da ince doğrayıp levreklere ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri, ufalanmış ekmek ve kimyonu da ekleyerek yoğurun. Köfte karışımını şişte uzun şeritler halinde şekillendirin. Izgarada veya ızgara tavada yaklaşık 10 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.