Balık kebabı

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Balık kebabı tarifi

2 kişilik -

Malzemeler

600 g levrek

200 g ekmek

4 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

100 g kaşar peyniri

20 g kimyon



Hazırlanışı

Levrekleri kıyma kıvamına gelinceye kadar ince kıyın. Soğan ve maydanozları da ince doğrayıp levreklere ekleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri, ufalanmış ekmek ve kimyonu da ekleyerek yoğurun. Köfte karışımını şişte uzun şeritler halinde şekillendirin. Izgarada veya ızgara tavada yaklaşık 10 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.