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Balkabağı çorbası

Balkabağı çorbası tarifi

Malzemeler:
1/2 kg balkabağı
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
1/2 diş sarımsak
Tuz, karabiber
1/2 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1/2 orta boy soğan

Hazırlanışı:
Sıvı yağ ile soğanları kavurun, rendelediğiniz kabakları ilave edin, sarımsak ve baharatları da ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Su ve sütü ilave ederek kıvam alıncaya kadar kaynatıp pişirin. Arzu ettiğiniz kıvama ulaştığında rondodan geçirin. Tarçın çubuğu ve dereotu ile süsleyerek servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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