Balkabaklı Risotto

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

300 gr. soyulmuş balkabağı

3 gr. tarçın

75 ml. zeytinyağı

2 gr. zerdeçal

400 gr. arborio pirinci

100 gr. kuru soğan

2 adet sarımsak

100 ml. beyaz şarap

400 ml. tavuk suyu

50 gr. tereyağı

150 gr. parmesan

100 gr. krema

60 gr. keçi peyniri

30 gr. kabak çekirdeği içi

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Balkabaklarını 15 ml. zeytinyağı, tarçın ve bir tutam karabiber ile yapışmaz bir tepside, 180 derecelik fırında yumuşayana kadar pişirin. Balkabaklarınız pişerken, incecik doğradığınız soğan ve sarımsakları 60 ml. zeytinyağı ile derin bir tavada soteleyin. Arborio pirincini ekleyip beş dakika kavurun. Beyaz şarabı ekleyip tamamını buharlaştırın, kısık ateşte tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin. Bu arada fırınlanmış balkabaklarınızı; kremanın tamamı, tereyağının 20 gramı, tuz, karabiber ve zerdeçal ile blender’da püre haline getirin. Suyu iyice azalan pirinçlerin (ne çiğ kalsınlar, ne de çok pişsinler) içine balkabağı püresini, tereyağının kalanını ve parmesanın tamamını ekleyip akışkan bir kıvamdayken tabağa aktarın. Risotto’nuzun üzerine küp kesilmiş keçi peynirlerini ve kabak çekirdeği içlerini serpip son olarak zeytinyağı gezdirip taze karabiber çekerek servis yapın.