Balkabaklı Risotto
- kişilik
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Malzemeler
300 gr. soyulmuş balkabağı
3 gr. tarçın
75 ml. zeytinyağı
2 gr. zerdeçal
400 gr. arborio pirinci
100 gr. kuru soğan
2 adet sarımsak
100 ml. beyaz şarap
400 ml. tavuk suyu
50 gr. tereyağı
150 gr. parmesan
100 gr. krema
60 gr. keçi peyniri
30 gr. kabak çekirdeği içi
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Balkabaklarını 15 ml. zeytinyağı, tarçın ve bir tutam karabiber ile yapışmaz bir tepside, 180 derecelik fırında yumuşayana kadar pişirin. Balkabaklarınız pişerken, incecik doğradığınız soğan ve sarımsakları 60 ml. zeytinyağı ile derin bir tavada soteleyin. Arborio pirincini ekleyip beş dakika kavurun. Beyaz şarabı ekleyip tamamını buharlaştırın, kısık ateşte tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyin. Bu arada fırınlanmış balkabaklarınızı; kremanın tamamı, tereyağının 20 gramı, tuz, karabiber ve zerdeçal ile blender’da püre haline getirin. Suyu iyice azalan pirinçlerin (ne çiğ kalsınlar, ne de çok pişsinler) içine balkabağı püresini, tereyağının kalanını ve parmesanın tamamını ekleyip akışkan bir kıvamdayken tabağa aktarın. Risotto’nuzun üzerine küp kesilmiş keçi peynirlerini ve kabak çekirdeği içlerini serpip son olarak zeytinyağı gezdirip taze karabiber çekerek servis yapın.