Balkabaklı risotto tarifi

Malzemeler:

200 g risotto pirinci

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 soğan

100 g bal kabağı püresi

100 g bal kabağı

1 limonun rendelenmiş kabuğu

100 g parmesan peyniri

50 g tereyağı

500 ml sebze suyu

5-6 dal kıyılmış dereotu



Hazırlanışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile birlikte bir pilav tenceresine alın. Sürekli karıştırarak pirinci kavurun. Sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin. 5 dakika sonra içine sebze suyu ilave edin. Bal kabağı püresi ile rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. 15 dakika boyunca kavurduktan sonra tereyağını ekleyip hızlıca karıştırmaya devam edin. Birkaç dakika sonra da rendelenmiş parmesan peynirini ve kıyılmış dereotunu ilave edip harmanlayın. Bekletmeden sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.