Balkan köfte tarifi

Malzemeler:

1 kg dana döş kıyma

2 soğan

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Karabiber

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Yoğurtlu sos için:

150 g süzme yoğurt

100 g labne peyniri

3 yemek kaşığı taneli hardal

1 diş sarımsak

Kişniş

Kimyon

Tuz



Hazırlanışı:

Kıymayı bir yoğurma kabına alarak tuzla birlikte 15 dakika yoğurun. Yarım saat dinlendirin. Rendelediğiniz soğan, biber salçası, karabiber ve kırmızı toz biberi de ilave edip 15 dakika daha yoğurarak 1 saat dinlendirin. Dinlenen kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hafif şişkin hamburger köftesi şekli verin. Ayçiçek yağını kızdırın. Köfteleri kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.