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Balkan köfte

Balkan köfte tarifi

Malzemeler:
1 kg dana döş kıyma
2 soğan
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Karabiber
Kızartmak için:
Ayçiçek yağı
Yoğurtlu sos için:
150 g süzme yoğurt
100 g labne peyniri
3 yemek kaşığı taneli hardal
1 diş sarımsak
Kişniş
Kimyon
Tuz

Hazırlanışı:
Kıymayı bir yoğurma kabına alarak tuzla birlikte 15 dakika yoğurun. Yarım saat dinlendirin. Rendelediğiniz soğan, biber salçası, karabiber ve kırmızı toz biberi de ilave edip 15 dakika daha yoğurarak 1 saat dinlendirin. Dinlenen kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hafif şişkin hamburger köftesi şekli verin. Ayçiçek yağını kızdırın. Köfteleri kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

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