Bamya kızartması tarifi
Malzemeler:
Yarım çay bardağı ayran
1 tatlı kaşığı sirke
1 kg bamya
Yarım su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
1 çay kaşığı sarımsak tozu
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Yoğurt sos için
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
Nane
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Ayran ve sirkeyi bir kasede karıştırın. Yıkayıp kuruladığınız bamyaları ekleyip 4-5 dakika bekletin. Ayrı bir karıştırma kabında unlar, sarımsak tozu, tuz ve baharatları karıştırın. Bamyaları ayranlı karışımdan çıkartıp fazla suyunu süzdürün ve unlu karışıma ekleyin. Kaseyi sallayarak tüm bamyaların unlanmasını sağlayın. Unlu bamyaları kızgın yağda 5 dakika kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yoğurt sos için yoğurdu bir kasede hafif çırpın. Nane ve kırmızı pul biberi ilave edip karıştırın. Sosu bamyanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.