Bamya salatası tarifi

Malzemeler:

250 g haşlanmış bamya

1 çay bardağı haşlanmış siyah pirinç

3-4 sarı çeri domates

3-4 kırmızı çeri domates

4-5 dal kuzukulağı

Sosu için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

2-3 yemek kaşığı koruk ekşisi

Tuz



Hazırlanışı:

Haşlanmış bamya ve siyah pirinci geniş bir salata kasesine alın. Küp doğradığınız domatesler ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip harmanlayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.