Barbunya fasulye köftesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Barbunyayı bir de böyle deneyin!

- kişilik -

Malzemeler

600 gr taze barbunya fasulye

1 yumurta

1 soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı kıyılmış maydanoz

Galeta unu

Kimyon

Kırmızı pul biber

1 salçalık kırmızıbiber

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Salçalık biberi fırında közleyip kabuğunu soyun ve küçük doğrayın. Barbunya fasulyelerin kabuğunu soyup içleri tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Ezerek püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, kırmızı pul biber, doğranmış kırmızıbiber, karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Karışımı 30 dakika buzdolabında bekletin. Ellerinizi hafifçe ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yassı köfteler hazırlayın. Galeta ununa bulayıp ayçiçek yağında kızartın. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.