Barbunya fasulyeli karalahana çorbası

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10 kişilik -

Malzemeler

1 demet karalahana

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı mısır unu

10 su bardağı su

25-30 gr tereyağı

1 büyük boy soğan

1 çay kaşığı tuz

Kırmızı pul biber

1 su bardağı iç taze barbunya fasulye



Hazırlanışı:

Karalahanayı 1 santimlik parçalar şeklinde doğrayın. üzerini geçecek kadar suyla birlikte hafifçe haşlayıp suyunu süzün. 10 bardak suyu büyük bir tencereye alın. Haşlayıp süzdüğünüz karalahanayı ilave edin. Mısır unu, tuz, bulgur ve barbunya fasulyelerini ekleyip orta ateşte 30 dakika pişirin. Tereyağını tavada eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip 4 dakika kavurun. Pul biberle tatlandırıp karıştırın. Çorbanın üzerine ekleyip bir taşım pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.