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Barbunya köftesi

Barbunya köftesi tarifi

Malzemeler
• 300 g barbunya
• 1 soğan
• 1 yumurta
• 2 yemek kaşığı  Galeta Unu
• Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
• Kimyon
• Kırmızı pul biber
• Tuz
• Karabiber
Kızartmak için:
• Galeta Unu
• Ayçiçek Yağı

Hazırlanışı:
1- Barbunyaları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Barbunyayı mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta Unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ekleyip yoğurun. 30 dakika buzdolabında bekletin.
2- Ellerinizi hafif ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın, yuvarlayıp düzleştirin.  Galeta Unu’na bulayıp, kızgın ayçiçek Yağı’nda kızartın. Ilık servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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