Barbunya pilaki
6 kişilik
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Malzemleler
500 gr barbunya
1 soğan
1 havuç
4 diş sarımsak
5 dal maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
Barbunyaları bir gece önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Kıyılmış soğan ve sarımsakları zeytinyağında kavurun. Halka doğranmış havucu ve salçayı ilave ederek 1 dakika kavurun. Şeker, tuz ve barbunyaları ekleyerek karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek 30 dakika orta ateşte pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyip servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.