Barbunya pilaki

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6 kişilik -

Malzemleler

500 gr barbunya

1 soğan

1 havuç

4 diş sarımsak

5 dal maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Barbunyaları bir gece önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Kıyılmış soğan ve sarımsakları zeytinyağında kavurun. Halka doğranmış havucu ve salçayı ilave ederek 1 dakika kavurun. Şeker, tuz ve barbunyaları ekleyerek karıştırın. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek 30 dakika orta ateşte pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.