Barbunyalı karalahana yemeği

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4 kişilik

Malzemeler

1 soğan

100 g kıyma

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 demet karalahana

Yarım çay bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış barbunya

Tuz



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı ve kıymayı zeytinyağında hafif kavurun. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca salçayı ekleyip çok 2-3 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip kaynatın. Su kaynamaya başlayınca ince doğradığınız karalahana ve bulguru ilave edip 40 dakika kadar pişirin. Haşlanmış barbunya ve tuzunu ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. 20 dakika kapağı kapalı olarak dinlendirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.