Barbunyalı karalahana yemeği
Deneyin!
4 kişilik
Malzemeler
1 soğan
100 g kıyma
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı salça
1 demet karalahana
Yarım çay bardağı bulgur
1 su bardağı haşlanmış barbunya
Tuz
Hazırlanışı:
Yemeklik doğradığınız soğanı ve kıymayı zeytinyağında hafif kavurun. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca salçayı ekleyip çok 2-3 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip kaynatın. Su kaynamaya başlayınca ince doğradığınız karalahana ve bulguru ilave edip 40 dakika kadar pişirin. Haşlanmış barbunya ve tuzunu ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. 20 dakika kapağı kapalı olarak dinlendirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.