Zeygin bir lif kaynağı olan piyaz tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış beluga mercimek

3~4 sarı çeri domates

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık yeşil biber

1 domates

5~6 dal reyhan

4~5 dal taze nane

4~5 dal Frenk soğanı

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı koruk ekşisi

Tuz

Üzeri için

Tulum peyniri



Hazırlanışı:

Haşlanmış beluga mercimeği geniş bir kaba alın. Küp doğradığınız biberler, domatesler ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp piyazın üzerine gezdirin. Tulum peyniri ile süsleyerek servis yapın.