Beşamel soslu deniz mahsulleri tarifleri
Malzemeler:
100 g karides
100 g midye
100 g kalamar
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Beşamel sos için
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz
Beyaz biber
Muskat rendesi
Üzeri için
1 yemek kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Beşamel sos için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Unu ilave edip sararıncaya kadar kavurun. Sütü ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın. Deniz mahsullerini zeytinyağında soteleyip ocaktan alın. Beşamel sosu bir servis tabağına yayın üzerine deniz mahsullerini ilave edin. Üzeri için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. İnce dilimlediğiniz sarımsak ve kırmızı pul biberi ilave edip ocaktan alın. Sarımsaklı ve biberli yağı deniz mahsullerinin üzerine gezdirip sıcak servis yapın.