Beşamel soslu deniz mahsulleri tarifleri

Malzemeler:

100 g karides

100 g midye

100 g kalamar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel sos için

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

Beyaz biber

Muskat rendesi

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Beşamel sos için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Unu ilave edip sararıncaya kadar kavurun. Sütü ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın. Deniz mahsullerini zeytinyağında soteleyip ocaktan alın. Beşamel sosu bir servis tabağına yayın üzerine deniz mahsullerini ilave edin. Üzeri için tereyağını bir sos tenceresinde eritin. İnce dilimlediğiniz sarımsak ve kırmızı pul biberi ilave edip ocaktan alın. Sarımsaklı ve biberli yağı deniz mahsullerinin üzerine gezdirip sıcak servis yapın.