Beşamel soslu köfte tarifi

Malzemeler:

10 taze patates

6 çeri domates

Galeta unu

Köfte için

400 gr kıyma

1 yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon

Beşamel sos için

1.5 su bardağı süt

1.5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Üzeri için

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Köfte için gerekli tüm malzemeyi derin bir kapta yoğurun. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Patateslerin kabuklarını soyup haşlayın. Hazırladığınız kıymadan ceviz büyüklüğünde top köfteler hazırlayın. Tavada ayçiçeği yağını ısıtın. Köfteleri galeta ununa bulayıp kızartın. Sos tenceresinde ayçiçeği yağı ve tereyağını ısıtın. Un ilave edip 2 dakika kavurun. Ilık sütü ekleyip beşamel sos kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Fırın tepsisini yağlayın. Patatesleri ortadan ikiye kesin. Bir patates, bir köfte ve bir domates olacak şekilde sırayla tepsiye dizin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirip 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. 5 dakika daha pişirdikten sonra sıcak servis yapın.