Beyaz lahanalı ve sebzeli noddle tarifi

Malzemeler:

200 gr beyaz lahana

1 havuç

1 kabak

1 dolmalık sarı biber

1 kapya biber

1 parça taze zencefil (yarım ceviz küçüklüğünde)

10-12 mantar

200 g karnabahar

1 adet büyük boy kırmızı soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 yemek kaşığı susam

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı teriyaki sosu

3 dal taze soğan

1 küçük kase soya filizi



Hazırlanışı:

Beyaz lahanayı ve diğer sebzeleri ince uzun jülyen doğrayın. Zencefili de ince dilimleyip jülyen kesin. Kırmızı soğanı da piyazlık doğrayın. Mantarları dilimleyin, karnabaharı yarım ceviz küçüklüğünde doğrayın. Dilimlediğiniz ve doğradığınız tüm sebzeleri bir kapta harmanlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Üzerine sıvı yağ gezdirin, susam ve tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Makarnayı 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilmiş kaynar suda en fazla 8 dakika haşlayın. Sebzeleri, sosları ve süzdüğünüz makarnayı bir tencerede birleştirin. Kısık ateşte ısıttıktan sonra en son soya filizi ile ince doğranmış taze soğanları ekleyin. Harmanlayıp hemen servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.