Beyaz şarap ve limon soslu kılıç balığı

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Beyaz şarap ve limon soslu kılıç balığı tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 kg kılıç balığı (4 porsiyona ayrılmış)

3 diş sarımsak

150 ml beyaz şarap

1 limonun suyu ve kabuğu

4 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Balıkları beyaz şarap, limon suyu, limon kabuğu, ince kıyılmış sarımsak, taze kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine edin. Marine ettiğiniz balıkları 15 dakika bekletin. Ardından fırın tepsisine yağlı kâğıt koyup üzerine balıkları yerleştirin. önceden ısıtılmış 180 derecelik alt-üst modunda fırında isteğe göre 10-15 dakika, renk alana kadar pişirin. Artık ziyafete hazırsınız.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.