Bezelyeli mırmır tarifi

Malzemeler:

1 soğan

2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

Tuz

1 dal safran

1 çay bardağı sirke

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 orta boy mırmır balığı

1 demet maydanoz

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı krema



Hazırlanışı:

İnce kıydığınız soğanı zeytinyağın da hafif soteleyin. 3-4 dakika sonra unu ilave edip kavurun. Su, tuz ve safranı ekleyip kaynatın. Kaynamaya başlayınca sirke ve bezelyeyi ilave edin. Kaynattığınız harcı ocaktan alıp kremayı ekleyin. Temizlenmiş balıkları bütün olarak yağlanmış fırın kabına yerleştirip kremalı harcı balıkların üzerine gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz ve ince doğradığınız sarımsakları üzerine ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.