Bezelyeli Nuar

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8 kişilik -

Malzemeler

1.5 kg dana nuar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 defne yaprağı

8 su bardağı sıcak su

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Garnitür için

2 su bardağı bezelye

3 havuç

10 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz nuarı tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, arada bir çevirerek zeytinyağında 15 dakika kızartın. Etin üzerine defne yapraklarını ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyu azalıncaya kadar yaklaşık 90 dakika pişirin. Soğuduktan sonra bir parmak kalınlığında dilimleyin. Başka bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Unu ilave ederek pembeleşinceye kadar kavurun. 2 su bardağı et suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve domates salçasını ilave ederek iyice karıştırın. Hazırladığınız sosu 5 dakika kaynattıktan sonra dilimlediğiniz etleri üzerine ilave edin ve 20-25 dakika kısık ateşte pişirin. Havuçları temizleyerek jülyen doğrayın. Bezelyeyi tuzlu suda 20 dakika haşlayıp bir tabağa alın. Havuçları aynı suya ekleyip 10 dakika haşlayın. Tereyağını tavada eritip önce bezelyeleri sonra havuçları ekleyin. Tuzla tatlandırıp birkaç dakika karıştırarak soteleyin. Eti servis tabağına alın. üzerine sosundan gezdirin ve yanında bezelyeli garnitür ile sıcak olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

