Bezelyeli salata

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6 kişilik

Malzemeler

300 gr bezelye

150 gr ceviz içi

Yarım demet maydanoz

3-4 dal dereotu

2 avokado

2 salçalık kırmızıbiber

300 gr semizotu

1 marul

Sosu için

1 limonun suyu

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı taneli hardal sosu

1 tutam karabiber

1 tutam tarçın

Tuz



Hazırlanışı:

Bezelyeleri kaynar suda hafifçe haşlayıp suyunu süzün. İçi buzlu su dolu bir kaseye alıp birkaç dakika bekletin ve suyunu iyice süzün. Maydanoz ve dereotunu iri yapraklar şeklinde koparın. Avokadoların kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. Küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip küçük paraçalar şeklinde doğrayın. Semiz otları ve marulu bol suyla yıkayıp suyunu süzün ve iri parçalar şeklinde koparın. Bezelye, ortadan ikiye ayrılmış ceviz içleri, maydanoz, dereotu, avokado, kırmızıbiber, semiz otu ve marulu büyük bir kaseye alın. Sos için, limon suyu, zeytinyağı, taneli hardal sosu ve tuzu küçük bir kasede iyice çırpın. Salata malzemelerinin üzerine gezdirip salatayı harmanlayın.



