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Biberiye dalında rulo biftek

Nefis biberiye dalında rulo biftek tarifi

Malzemeler:
4 dilim biftek
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı soya sosu
1 arpacık soğan
1 defne yaprağı
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
16 dal taze biberiye

Hazırlanışı:
Biftekleri et tokmağı ile ezerek inceltin ve bir parmak kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup küçük doğrayın ve geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, soya sosu, tuz, karabiber ve defneyaprağını ekleyin. Etleri bu karışıma bulayın ve üzerini örterek en az 2 saat buzdolabında bekletin. Biberiye dallarının 3/2’sinin yapraklarını kopartın. Etleri rulo şeklinde sararak biberiye dallarına ikişerli olarak dizin. Izgara üzerinde önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Elmalı yeşillik salatası ile sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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