Nefis biberiye dalında rulo biftek tarifi

Malzemeler:

4 dilim biftek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 arpacık soğan

1 defne yaprağı

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

16 dal taze biberiye



Hazırlanışı:

Biftekleri et tokmağı ile ezerek inceltin ve bir parmak kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup küçük doğrayın ve geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, soya sosu, tuz, karabiber ve defneyaprağını ekleyin. Etleri bu karışıma bulayın ve üzerini örterek en az 2 saat buzdolabında bekletin. Biberiye dallarının 3/2’sinin yapraklarını kopartın. Etleri rulo şeklinde sararak biberiye dallarına ikişerli olarak dizin. Izgara üzerinde önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Elmalı yeşillik salatası ile sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.