Biberiyeli fırın patates

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6 kişilik -

Malzemeler

2 kg taze patates

10-15 diş sarımsak

1 paket (demet) biberiye

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze

çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tane renkli biber

50 ml sızma zeytinyağı



Hazırlanışı:

Patatesleri yıkayın, gerekirse kabuklarını fırçalayın. Kabuklarını soymadan büyüklüklerine göre ikiye veya dörde kesin, fırına girebilecek bir kaba alın. Ayıklanmış ve ikiye kesilmiş sarımsakları, tuz, biberler, zeytinyağı ve biberiyenin yarısını kıyarak patatesleri ilave edin, karıştırın. 180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Kalan biberiyeyi ince kıyın, servisten önce patateslerin üzerine serpin.