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Biberiyeli ızgara tavuk

Biberiyeli ızgara tavuk tarifi

Malzemeler:
2 parça piliç göğüs
1 tutam taze biberiye
Zeytinyağı
Mevsim yeşillikleri (kuzu kulağı, ıspanak, roka, göbek)
Limon suyu
1 diş sarımsak
Himalaya deniz tuzu, tane karabiber

Hazırlanışı:
Piliç etini ızgara etmeden önce tuz, karabiber, sarımsak ve taze biberiye ile marine edin. Burada kullanacağınız Himalaya deniz tuzu lezzetli bir tavuk ızgara için önemli. Izgara tavanızı ısıtın, önlü arkalı kısık ateşte tavuğunuzu pişirin. Yanında arzu ettiğiniz mevsim yeşillikleri ile birlikte servis edin.

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