Biberli havuç

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

2 havuç

1 dolmalık yeşil biber

1 kereviz

1 dolmalık kırmızıbiber

1 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Sıcak su

2 yemek kaşığı pirinç

Yarım limonun suyu

Yarım demet maydanoz

Tuz



Hazırlanışı:

Havuçların kabuğunu temizleyip verev şekilde kesin. Yeşil ve kırmızı dolmalık biberleri temizleyip kalın jülyen parçalar şeklinde kesin. Kerevizin kabuğunu temizleyip biberlerin büyüklüğünde parçalar şeklinde kesin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanı yumuşayana kadar kısık ateşte kavurun. Sebzeleri ekleyip 10 dakika daha kavurmaya devam edin. Sebzelerin yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Su kaynamaya başladığında üzerine pirinçleri serpin. Sebzeleri ve pirinci karıştırıp tuzla tatlandırın. Sebzeler ve pirinç yumuşayana kadar kısık ateşe pişirin. Üzerine limon suyu sıkıp bol maydanozla birlikte servis yapın.

