Biberli köfte
8 kişilik
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Malzemeler
1 kg kıyma
1 salçalık kırmızıbiber
1 dolmalık yeşil biber
1 dolmalık sarı biber
2 soğan
Tuz
Karabiber
Kızartmak için:
Zeytinyağ
Hazırlanışı
Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp minik küpler şeklinde doğrayın. Kıymayı büyük bir kaseye alın. Rendelenmiş soğan, biberler, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcını buzdolabında 1 saat bekletin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri ekleyip kızartın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.