Biberli köfte tarifi

Malzemeler:

1 kg kıyma

1 salçalık kırmızıbiber

1 dolmalık yeşil biber

1 dolmalık sarı biber

2 soğan

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp minik küpler şeklinde doğrayın. Kıymayı büyük bir kaseye alın. Rendelenmiş soğan, biberler, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcını buzdolabında 1 saat bekletin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri ekleyip kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.