Biberli köfte tarifi
Malzemeler:
1 kg kıyma
1 salçalık kırmızıbiber
1 dolmalık yeşil biber
1 dolmalık sarı biber
2 soğan
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp minik küpler şeklinde doğrayın. Kıymayı büyük bir kaseye alın. Rendelenmiş soğan, biberler, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcını buzdolabında 1 saat bekletin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri ekleyip kızartın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.