Biftekli sandviç keyfi yaşamak isterseniz tarifimize göz atın.

Malzemeler:

Zeytinli ekmek

2 dana biftek

Tuz

Karabiber

Kekik

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 Türk kahvesi fincanı ılık su

Sos için

1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı hardal



Hazırlanışı:

Bifteklerin iki tarafına tuz, karabiber ve kekik serpiştirip küçük bir tavada kızdırdığınız sıvı yağda ve yüksek ateşte 1-2 dakika kadar pişirin. Ocağı biraz kısıp, biftekler iyice yumuşayıncaya kadar, 7-8 dakika orta ateşte kızartın. Eğer etler hala sertse 1 fincan ılık su ekleyerek yumuşayıncaya kadar pişirin. İyice yumuşayan biftekleri tabağa alıp bir kenarda bekletin. Diğer tarafta, zeytinli sandviç ekmeğini enlemesine ikiye bölün. İki parçanın üzerine de hardallı mayonez sürün. Üzerine 1 dilim biftek ve marul yaprakları yerleştirin. Diğer bifteği de marul yapraklarının üzerine yerleştirin ve onun üzerine diğer ekmek parçasını kapatıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.