Bol soslu ıslak kek tarifi
Malzemeler:
1 çay bardağı (100 ml) Teremyağ Yemek & Hamurişi
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı vanilya
1 paket kabartma tozu
Sosu için:
2 yemek kaşığı (50 ml) Teremyağ Yemek & Hamurişi
Bir su bardağı süt
1 su bardağı su
3 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 tepeleme yemek kaşığı un
1/2 su bardağı şeker
Hazırlanışı:
Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alıp mikserle rengi ağırana kadar çırpın. Teremyağ Yemek & Hamurişi ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyip iyice çırpın. Teremyağ Yemek & Hamurişi ile kolayca yağladığınız baton bir kek kalıbına hamuru döküp önceden ısıtılmış fırında, 190 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan kekinizi soğumaya bırakın. 2 Bu sırada sosu için bir tencereye süt, su, Teremyağ Yemek & Hamurişi, kakao, un ve şekeri ekleyin. Şeker eriyip sosunuz koyulaşana kadar pişirin. Hazırladığınız sosu kalıbından çıkardığınız kekin üzerine gezdirin. Yarım saat kadar bekleyip servis edin.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.