Bol soslu ıslak kek tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı (100 ml) Teremyağ Yemek & Hamurişi

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı vanilya

1 paket kabartma tozu

Sosu için:

2 yemek kaşığı (50 ml) Teremyağ Yemek & Hamurişi

Bir su bardağı süt

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 tepeleme yemek kaşığı un

1/2 su bardağı şeker





Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alıp mikserle rengi ağırana kadar çırpın. Teremyağ Yemek & Hamurişi ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyip iyice çırpın. Teremyağ Yemek & Hamurişi ile kolayca yağladığınız baton bir kek kalıbına hamuru döküp önceden ısıtılmış fırında, 190 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan kekinizi soğumaya bırakın. 2 Bu sırada sosu için bir tencereye süt, su, Teremyağ Yemek & Hamurişi, kakao, un ve şekeri ekleyin. Şeker eriyip sosunuz koyulaşana kadar pişirin. Hazırladığınız sosu kalıbından çıkardığınız kekin üzerine gezdirin. Yarım saat kadar bekleyip servis edin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.