Brokoli çorbası

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Sağlıklı ve lezzetli!

- kişilik -

Brokolileri ayıklayıp temizleyin. Zeytinyağı ve yemeklik doğradığınız soğanı aktarıp soteleyin. Üzerine çiçeklere ayırdığınız brokolileri ilave edip karıştırın. Tavuk suyunu ekleyip brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Blender’dan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Diğer tarafta tereyağını eritip unla hafifçe kavurun. Yavaş yavaş çorbaya ilave edip karıştırın. Ocağı kısıp 5-6 dakika daha kaynatın. Ocağı kapatıp çorbaya peyniri ilave edin. Çırpma teliyle karıştırın. Yenebilir çiçeklerle süsleyin. sıcak servis yapın.