Denizden gelen lezzetleri sofranıza taşıyın!

Malzemeler

2 brokoli

1 çay bardağı krema

Yarım çay bardağı mayonez

1 çay kaşığı hardal

1 yemek kaşığı balzamik sirke

3 orta boy çipura

2 diş sarımsak

2 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kekik

Üzeri için

Limon dilimleri



Hazırlanışı

Brokoliyi tuzlu kaynar suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Geniş bir karıştırma kabına alın ve bir çatal yardımıyla ezin. Krema, mayonez, hardal ve balzamik sirkeyi ilave edip karıştırın. Balıkları bir fırın kabına alın. üzerlerine ezdiğiniz sarımsakları sürün ve zeytinyağı gezdirin. Tuz ve kekik ile tatlandırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Balıkları fırından alıp üzerine brokolili sostan gezdirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

