Brokolili kiş

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Brokoli kiş tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 yemek kaşığı yulaf kepeği

1 yumurta akı

4 yemek kaşığı su

Tuz

İç harcı için

1 küçük boy brokoli

1.5 çay bardağı süt

1 yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri

50 gr çeçil peyniri



Hazırlanışı:

Brokoliyi küçük çiçekler şeklinde ayırın. Tuzlu kaynar suya ekleyip hafifçe haşlayın. Soğuk suya ekleyip rengini koruması için birkaç saniye bekletin ve suyunu süzün. Yulaf kepeği, su, tuz ve yumurta akını iyice çırpın. Karışımı önceden ısıtılmış bir tavaya alın ve göz göz olana kadar pişirin. Arkasını çevirip yarı pişmiş haldeyken ocaktan alıp yuvarlak bir fırın kabına yerleştirin. Süt, yumurta ve peynirleri çırpıp karışımı hamurun üzerine dökün. Brokolileri üzerine dizin. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.