Brüksel lahanalı domates çorbası tarifi
Malzemeler:
4 büyük boy domates
4 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
15 g tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
4-5 parça Brüksel lahanası
4-5 dal taze nane
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Domateslerin kabuğunu soyup rendeleyin. Unu tereyağında kavurun. Salçayı ve rendelediğiniz domatesleri ekleyip 2-3 dakika orta ateşte karıştırarak pişirin. Brüksel lahanalarını dörde bölüp ayrı bir tencerede kavurup domateslerin olduğu tencereye ekleyin. Üzerine sütü ve suyu ilave ederek kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nane yaprağıyla süsleyerek servis yapın.