Bruschetta tarifi

Malzemeler:

1-2 adet domates

2 diş sarımsak

1 kaşık zeytinyağı

1 kaşık balzamik sirke

6-8 adet kıyılmış fesleğen yaprağı

Baget ekmek

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Domateslerin çekirdek yatağını çıkarıp, küp şeklinde doğrayın. Bir kabın içerisine domates, ezilmiş sarımsak, balzamik sirke ve fesleğeni koyun. Tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Baget ekmeğini 1 cm kalınlıkta dilimleyip, kızartın. Hazırladığınız karışımı üzerine koyup servis edin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.