Bruschetta tarifi
Malzemeler:
1-2 adet domates
2 diş sarımsak
1 kaşık zeytinyağı
1 kaşık balzamik sirke
6-8 adet kıyılmış fesleğen yaprağı
Baget ekmek
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Domateslerin çekirdek yatağını çıkarıp, küp şeklinde doğrayın. Bir kabın içerisine domates, ezilmiş sarımsak, balzamik sirke ve fesleğeni koyun. Tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Baget ekmeğini 1 cm kalınlıkta dilimleyip, kızartın. Hazırladığınız karışımı üzerine koyup servis edin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.