Izgara şiş tadı bir başka olur...

Malzemeler:

600 gr kuşbaşı et

1 yemek kaşığı süt

6 dilim kurutulmuş domates

Tuz

Karabiber

Kimyon

8 dilim ekmek

3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Servis için

Çizik zeytin

Kapari

Limon dilimleri

Maydanoz



Hazırlanışı:

Zeytinyağının 3/2’sini bir kaba alın. Bir diş sarımsağı rendeleyerek ekleyin. Küp doğranmış domates, süt, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırın. Kuşbaşı etleri ilave edin ve üzerini streç film ile kapatarak 2 saat buzdolabında bekletin. Kalan zeytinyağına rendelenmiş diğer sarımsakları ekleyin ve fırça ile ekmeklerin üzerine sürün. Fırın ızgarasında önlü arkalı kızartın. Etleri şişlere dizip ızgarada kadar pişirin. Şişleri ekmeklerin üzerine yerleştirin. Kapari, zeytin, limon dilimleri, kıyılmış maydanoz serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.